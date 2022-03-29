Мобільним операторам РФ рекомендували відмовитися від безлімітних тарифів

13:09 29 березня Київ, Україна

Мінцифри РФ розіслало мобільним операторам рекомендацію відмовитися від безлімітних тарифів та скоротити включений інтернет-трафік у пакетних пропозиціях.



Що означає лист Мінцифри з рекомендацією виключити необмежене споживання трафіку стільниковими абонентами, зокрема обмежити безлімітні тарифні плани?



Компаніям порадили збалансувати обсяги споживаного трафіку мобільними абонентами в рамках тарифних планів, зокрема - "передбачивши розумне скорочення таких обсягів".



У перекладі російською це означає талон на інтернет. Лімітований трафік – це повернення приблизно на 15 років тому.



Ідея наступного: держпропаганда програла інтернет, і тепер намагається примусово повернути населення у телевізор.



Ліміт трафіку в першу чергу вдарить по відеоконтенту. Розрахунок на те, що картинку населення знову почне отримувати з телевізійних ток-шоу та інших недільних вечорів з однозначною спрямованістю.