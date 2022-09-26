Мобілізований застрелив військкома в росії

09:16 26 вересня Київ, Україна

В Іркутській області, чотирма пострілами практично впритул, убитий військком Усть-Ілімського військкомату Олександр Єлісєєв.



Вбивця - "частково мобілізований" Руслан Зінін 1998 р.н., який вирішив, що краще піти у в'язницю, аніж загинути в Україні.

Свідки події повідомляють, що чоловік зайшов усередину будівлі, сказав: "ніхто не воюватиме" і вистрілив з обрізу у військкома. Підстрелений військком після замаху помер дорогою до лікарні.

У ватних телеграм-каналах вже обговорюється тема, що вбивця військкома в Іркутській області – агент українських спецслужб.