Мобілізація в росії: у призовників відберуть телефони і відправлять на фронт без підготовки

09:03 26 вересня Київ, Україна

Мобілізованим росіянам заборонять користуватися смартфонами, пристрої у призовників вилучать, зберігатимуть у встановленому місці та видаватимуться іноді за розкладом.

Про це повідомили на гарячій лінії з питань мобілізації.



За допомогою телефонів призвані на війну росіяни могли повідомляти родичів про те, що з ними відбувається. Так, мобілізованого в Липецьку 45-річного Андрія Козирєва надіслали «на лінію фронту з Донбасом» після всього одного дня навчання. Про це він повідомив своїй дружині телефоном.

«Він дзвонив знову десь пів години тому, стоять на плацу, бронежилет та каску видали», – розповіла дружина Козирєва Тетяна Доценко.

Повістку її чоловік отримав 22 вересня о 5 ранку, до 7-ї був у військкоматі, а близько 10:30 його відвезли до Білгородської області. 25 вересня його вже відправили на фронт до 237-го танкового полку, хоча він рядовий, а закликали його як гранатометника.



Мобілізація в росії відбувається з 21 вересня, коли її оголосив президент росії володимир путін. За словами міністра оборони сергія шойгу, мета влади – відправити на фронт в Україну 300 тисяч «резервістів». Проте, як стверджують джерела «Нової газети. Європа» та «Медузи», у засекреченому пункті указу про мобілізацію йдеться про заклик 1-1,2 млн осіб. У кремлі називають це «брехнею».



Більшість мобілізованих відправляють у частини без медкомісії, а на фронт - без підготовки. У деяких випадках не надають навіть їжу та воду, а також вимагають залишити смартфони, пише «Агентство» із посиланням на сімох мобілізованих.

«Сказали, що якщо ви тут, значить, придатні», – описав співрозмовник ситуацію з медкомісією у місті Михайлівка Волгоградської області, де таким чином закликали близько 1 тис. людей. Також не проходили медкомісії мобілізовані з москви, Чебоксар, Кіровської, Свердловської та Сахалінської областей.

На фронт мобілізовані найчастіше вирушають без підготовки. У деяких повістках йдеться, що збори триватимуть два тижні – з 26 вересня по 10 жовтня за необхідних двох місяців. Але є випадки, коли відправляють воювати без підготовки. Наприклад, 45-річного чоловіка з москви з полігону в підмосковному Алабіно «відразу» відправили до Білгородської області.



Росіяни призовного віку тікають від мобілізації: за чотири дні країну залишила 261 тис. чоловіків, пише «Нова газета. Європа» із посиланням на джерело в адміністрації президента. Така цифра в останній довідці ФСБ.

«Атмосфера в АП така, що силовики та міноборони зможуть переконати путіна закрити виїзд, поки не пізно», – каже джерело.

Рішення про закриття кордонів путін може ухвалити після проведення «референдумів» на окупованих територіях України, які закінчаться 28 вересня. За даними «Верстки», вже 30 вересня президент готується звернутися до Федеральних зборів, на яких він оголосить про анексію Херсона, Запорізької, Луганської та Донецької областей України за зразком Криму у 2014 році. Відразу після цього є ймовірність, що він оголосить воєнний стан, кажуть джерела, близькі до кремля.