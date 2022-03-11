МКС: пакетик з чаєм допоміг встановити місце витоку повітря

20:20 15 жовтень Київ, Україна

Космонавт Анатолій Іванишин повідомив, що, можливо, знайдено місце витоку повітря на Міжнародній космічній станції, в цьому допоміг звичайний пакетик чаю.

"Ми думаємо, ми дійсно ідентифікували ймовірне місце витоку (повітря за борт МКС) . Ми розподілили пакетик чаю (в російському модулі "Зірка") перед закриттям перехідної камери. У нас є кілька фото і відео, з якого краю полетів пакетик з чаєм або куди мав намір полетіти, що як раз показує, в якому напрямку дме повітря з можливого місця витоку", - сказав Іванишин.

Чайний пакетик попрямував в сторону апаратури широкосмугової системи зв'язку.



Центр управління польотами запропонував космонавтам заклеїти можливе місце витоку скотчем, "як з'явиться час і буде можливість". Раніше в жовтні космонавти вже заклеювали скотчем всі зварювальні шви на станції, але це не допомогло.



Новий екіпаж МКС, який прибув 14 жовтня, збирався доставити на станцію додаткове обладнання для пошуку місця витоку, а також модернізований герметичний матеріал, який дозволить його усунути.



Додамо, невеликий витік повітря на МКС зафіксували у вересні 2019 року. За рік швидкість витоку виросла в п'ять разів - з 270 грамів до 1,4 кілограма повітря на добу. У серпні-вересні 2020 року екіпаж двічі закривав люки в модулях МКС, щоб перевірити їхню герметичність, і по кілька днів залишався в російському сегменті станції. В "Роскосмосі" вважають, що витік не загрожує життю космонавтів.



Зараз на МКС знаходяться шестеро осіб: російські космонавти Анатолій Іванишин, Іван Вагнер, Сергій Рижиков, Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавти NASA Кетлін Рубінс і Крістофер Кессіді.