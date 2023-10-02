Місія ООН прибула в Карабах для вивчення гуманітарної ситуації в регіоні

10:26 02 жовтня Київ, Україна

Вперше за майже 30 років представники місії ООН отримали доступ до Нагірного Карабаху, пише азербайджанська служба Голосу Америки.

Представники місії побували в азербайджанському місті Агдам і вирушили до столиці невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки — Ханкенді. Пізніше під керівництвом постійного координатора ООН в Азербайджані місія проїхала дорогою Ханкенді-Лачин і відвідала пункт пропуску Лачин на кордоні з Вірменією.

"Команда намагатиметься оцінити ситуацію на місці та визначити гуманітарні потреби людей, які залишаються та виїжджають. Мета місії – ознайомитися із ситуацією на місці та дізнатися про гуманітарні потреби мешканців”, – зазначив спікер.

Офіційні установи Азербайджану поки що не коментують візит місії ООН.



Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв у соцмережі X (колишній Twitter) написав, що гуманітарна реакція та допомога, яка не допускає дискримінації та упередженості, має бути головним принципом гуманності.

"Позитивним показником є те, що міжнародна спільнота допомагає мирним вірменам Карабахського регіону Азербайджану, які, до речі, добровільно вирішили поїхати до Вірменії та мають вірменські паспорти. Але ще мільйон азербайджанських внутрішньо переміщених осіб і біженців, які зазнали кривавого етнічного чищення в результаті 30-річної окупації Вірменії, стикаються з повним ігноруванням, дискримінацією та вибірковим ставленням міжнародної спільноти. Рівне ставлення … у гуманітарній допомозі має вирішальне значення незалежно від етнічного походження, раси та релігії”, – написав Хікмет Гаджієв.

За даними уряду Вірменії, понад 100 тисяч вірмен залишили Карабах після завершення 24-годинної військової операції Азербайджану в Карабахському регіоні.