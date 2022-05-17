Місія «Хаябуса-2»: Японія отримала зразки ґрунту з астероїда

18:36 15 грудня Київ, Україна

Японська місія з доставлення космічного вантажу успішно завершена, це стало другим в історії випадком, коли людству вдалося отримати зразки ґрунту з поверхні астероїда.

Капсула зонда "Хаябуса-2» із зразками астероїда приземлилася в Австралії, аерокосмічне агентство країни заявило про виявлення в капсулі космічного апарату "Хаябуса-2» зразків, узятих на астероїді Рюгу.



Про це пише журнал Nature 15 грудня.



Ці матеріали можуть допомогти науці зрозуміти обставини ранньої еволюції планет і виникнення води на Землі, оскільки астероїди - це залишки «будівельних матеріалів» Сонячної системи.





Капсула приземлилася в Австралії 6 грудня, її оперативно знайшли і доставили в Японію. До розкриття капсули вчені взагалі не були впевнені, що знайдуть всередині хоч щось, але їхні надії не були марними - вони отримали темний астероїдний пил і камені.

Зразки з астероїда всередині «чисті», оскільки не взаємодіяли з атмосферою Землі і весь час перебували в герметичній капсулі, захищені від будь-якого космічного випромінювання, повідомляє BBC. Разом з ними вчені отримали і астероїдний газ.

«Зразки містять цінний астероїдний матеріал, який дасть вченим ключову інформацію про формування Сонячної системи», - заявили в Комплексі далекого космічного зв'язку Канберри, що бере участь в місії космічного апарату.

Вчені Японського аерокосмічного агентства планують досліджувати отримані матеріали, вивчити їхній склад і структуру. 10% цього матеріалу відправлять в наступному році фахівцям з NASA в обмін на зразки з астероїда Бенну, які доставлять на Землю в кінці 2023 року. Ще 15% нададуть для міжнародного вивчення, а залишок законсервують для майбутніх досліджень.

«Хаябуса-2» збирав зразки протягом півтора року, зондуючи небесне тіло діаметром в менш ніж один кілометр. Рюгу належить до астероїдів класу C, багатих вуглецем, і зберігає органічні мінерали, утворені щонайменше 4,6 млрд років тому.

Вчені сподіваються з'ясувати за допомогою отриманих зразків, яким чином Земля стала покрита водою - поки вважається, що ця речовина разом з іншими, необхідними для виникнення життя, була отримана від астероїдів та інших небесних тіл з віддалених ділянок Сонячної системи. Також японські дослідники сподіваються знайти в матеріалах з Рюгу органіку, схожу на земну.



«Хаябуса-2» тепер почне свою 11-річну подорож до наступного астероїда - 1998 KY26. «Зустріч» між ними відбудеться в 2031 році.



«Хаябуса-2» - це модифікація апарату «Сокіл», який першим в історії надіслав на Землю зразки з космічного об'єкта, не рахуючи Місяця. Його запустили з космодрому на японському острові Танегасіма в 2014 році, щоб зібрати проби на астероїді Рюгу, за якими вчені могли б перевірити теорію про поширення життя у Всесвіті.

5 грудня «Хаябуса-2» відправив на Землю капсулу.

Японський зонд "Хаябуса-2» відправляє на Землю капсулу зі зразками астероїда Рюгу, який знаходиться за 300 млн км від Землі. Проби бралися за допомогою підриву спецбомби.