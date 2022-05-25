Світові соцмережі захищають облікові записи афганців після захоплення влади "Талібаном"

08:30 20 серпня Киев, Украина

Після втечі з захопленого талібами Афганістану люди не відчувають себе в безпеці. У сучасному світі будь-яку особу можна відстежити за допомогою соціальних мереж в Інтернеті. Facebook, Twitter і LinkedIn вжили заходів щодо захисту облікових записів афганців, щоб захистити їх від переслідування "Талібаном". Про це сьогодні, 20 серпня, повідомило агентство Reuters.

Зокрема, Facebook тимчасово позбавив користувачів можливості переглядати або шукати списки облікових записів друзів в Афганістані. Компанія запустила "інструмент в один клік" для користувачів в Афганістані, щоб заблокувати їхні акаунти - таким чином, ті, хто не є їхніми друзями в соцмережі, не зможуть бачити їхні повідомлення в стрічці новин або ділитися фотографіями їхнього профілю.

У свою чергу Twitter Inc заявив, що підтримує зв'язок з партнерами з громадянського суспільства для надання підтримки групам в країні і співпрацює з архівом Інтернету, щоб прискорити прямі запити на видалення архівних твітів. Якщо люди не можуть отримати доступ до акаунтів, що містять інформацію, яка може піддати їх ризику, компанія може призупинити роботу акаунтів, поки користувачі не отримають до них доступ і не зможуть видалити контент.

Також Twitter відстежує акаунти, пов'язані з урядовими організаціями, і може призупинити їхню роботу, поки не отримає додаткову інформацію для підтвердження особи.

Нарешті, в LinkedIn заявили, що тимчасово приховали зв'язки своїх користувачів в Афганістані, щоб інші користувачі не могли їх бачити.

Відзначимо, що правозахисники стурбовані тим, що таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їхніх соціальних зв'язків. Тисячі афганців, включаючи вчених, журналістів і правозахисників, піддаються серйозному ризику репресій з боку талібів, підкреслили в Amnesty International.