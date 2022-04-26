Світові виробники почали масово йти з російського ринку

10:04 26 квітня Київ, Україна

Jaguar та Volvo скорочують до 80% персоналу, крім адміністративного.

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України автомобільні концерни Volvo Cars та Jaguar Land Rover почали скорочувати основну частину співробітників російського офісу.



Про це повідомляє "Комерсант".



Jaguar залишить у штаті лише персонал, необхідний для закриття юрособи, оскільки концерн фактично йде з росії.



Проте компанія не надсилала листа про відмову від усіх своїх зобов'язань, як це раніше зробила General Motors.



У той самий час, Volvo Cars може залишити персонал, який забезпечить гарантійний сервіс.



Також Volvo залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів, "не знижуючи можливості їхньої безпечної експлуатації".