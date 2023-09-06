Світові ціни на нафту піднялися до багатомісячних максимумів

Обмеженість поставок, напруженість між росією та Україною в Чорноморському регіоні, а також скорочення видобутку Саудівською Аравією вплинули на світові ціни на нафту.
Про це свідчать дані торгів у четвер, 10 серпня.
Сьогодні вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у жовтні на лондонській біржі ICE піднімалася вище за $88 за барель вперше з 27 січня. За даними біржі, до 10:30 за київським часом ціна Brent зростала на 0,63% - до $88,06 за барель. У той самий час, ф'ючерс на нафту марки WTI з поставками у вересні зростав на 0,52% - до $84,72 за барель.
Відомо, що найбільший експортер Саудівської Аравії планує продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу ще місяць, включаючи вересень. Росія також заявила, що скоротить експорт нафти на 300 тис. барелів на добу у вересні.
Також ринок очікує на липневий індекс споживчих цін (ІСЦ) зі США, який буде опублікований у четвер і який має стати орієнтиром для майбутньої монетарної політики Федеральної резервної системи.
Спостерігачі за ринком очікують, що ІСЦ США продемонструє незначне прискорення у річному вирахуванні, тоді як у місячному вимірі споживчі ціни зростуть на 0,2%, що відповідає темпам зростання у червні.
"Сьогодні інвестори в нафту уважно стежитимуть за індексом інфляції в США, який, як очікується, відобразить невелике відновлення, що, ймовірно, викличе побоювання щодо подальшого підвищення ставок", - зазначає старший ринковий аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.
На тлі зростання цін на нафту, запаси сирої нафти в США зросли на 5,9 млн барелів за останній тиждень, до 445,6 млн барелів, тоді як аналітики прогнозували зростання всього на 0,6 млн барелів.
Також ринок очікує на липневий індекс споживчих цін (ІСЦ) зі США, який буде опублікований у четвер і який має стати орієнтиром для майбутньої монетарної політики Федеральної резервної системи.
Спостерігачі за ринком очікують, що ІСЦ США продемонструє незначне прискорення у річному вирахуванні, тоді як у місячному вимірі споживчі ціни зростуть на 0,2%, що відповідає темпам зростання у червні.
"Сьогодні інвестори в нафту уважно стежитимуть за індексом інфляції в США, який, як очікується, відобразить невелике відновлення, що, ймовірно, викличе побоювання щодо подальшого підвищення ставок", - зазначає старший ринковий аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.
На тлі зростання цін на нафту, запаси сирої нафти в США зросли на 5,9 млн барелів за останній тиждень, до 445,6 млн барелів, тоді як аналітики прогнозували зростання всього на 0,6 млн барелів.
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