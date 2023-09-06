Світові ціни на нафту піднялися до багатомісячних максимумів

12:22 10 серпня Київ, Україна

Обмеженість поставок, напруженість між росією та Україною в Чорноморському регіоні, а також скорочення видобутку Саудівською Аравією вплинули на світові ціни на нафту.

Про це свідчать дані торгів у четвер, 10 серпня.

Сьогодні вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у жовтні на лондонській біржі ICE піднімалася вище за $88 за барель вперше з 27 січня. За даними біржі, до 10:30 за київським часом ціна Brent зростала на 0,63% - до $88,06 за барель. У той самий час, ф'ючерс на нафту марки WTI з поставками у вересні зростав на 0,52% - до $84,72 за барель.

"Ціни на нафту підтримуються занепокоєнням щодо обмеженості постачань, оскільки напруженість між росією та Україною в Чорноморському регіоні може загрожувати постачанням російської нафти, на додаток до тривалого скорочення видобутку Саудівською Аравією", - пише агентство Reuters.

Відомо, що найбільший експортер Саудівської Аравії планує продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу ще місяць, включаючи вересень. Росія також заявила, що скоротить експорт нафти на 300 тис. барелів на добу у вересні.



Також ринок очікує на липневий індекс споживчих цін (ІСЦ) зі США, який буде опублікований у четвер і який має стати орієнтиром для майбутньої монетарної політики Федеральної резервної системи.



Спостерігачі за ринком очікують, що ІСЦ США продемонструє незначне прискорення у річному вирахуванні, тоді як у місячному вимірі споживчі ціни зростуть на 0,2%, що відповідає темпам зростання у червні.



"Сьогодні інвестори в нафту уважно стежитимуть за індексом інфляції в США, який, як очікується, відобразить невелике відновлення, що, ймовірно, викличе побоювання щодо подальшого підвищення ставок", - зазначає старший ринковий аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва.



На тлі зростання цін на нафту, запаси сирої нафти в США зросли на 5,9 млн барелів за останній тиждень, до 445,6 млн барелів, тоді як аналітики прогнозували зростання всього на 0,6 млн барелів.