Світові центробанки закупили найбільший обсяг золота з 1967 року

19:05 31 січня Київ, Україна

Світові центральні банки у 2022 році купили 1136 тонн золота на загальну суму майже 70 млрд доларів. Це найбільший обсяг із 1967 року, повідомляє Reuters у вівторок, 31 січня.



Загалом минулого року загальний світовий попит на золото становив 4 741 тонну, що на 18% більше, ніж у 2021 році, і є найвищим із 2011 року.

"Ці дані підкреслюють зміну ставлення до золота з 1990-х і 2000-х років, коли центральні банки, особливо в Західній Європі, які мають велику кількість злитків, продавали сотні тонн на рік", - пише агентство.



Після фінансової кризи 2008-2009 років європейські банки припинили продаж золота, а все більше країн з економікою, що розвивається, як Туреччина, Індія і росія, його почали закуповувати.



Центральні банки "люблять" золото, тому що воно, як очікується, збереже свою вартість у "неспокійні часи", і, на відміну від валюти та облігацій, не залежить від жодного емітента чи уряду.



Золото дозволяє центральним банкам диверсифікувати активи, такі як казначейські зобов'язання США (облігації) та доларові купюри.



У той же час у Всесвітній раді із золота (WGC) прогнозують, що купівля золота центральними банками у 2023 році навряд чи досягне рівня 2022 року.