Світовий інтернет дав збій - великі проблеми в роботі сайтів CNN, New York Times, Amazon, GitHub

15:53 08 червень Київ, Україна

Сьогодні провідні соціальні мережі і сайти найбільших міжнародних ЗМІ масово скаржилися на перебої в роботі Інтернету. Про проблеми заявили такі сервіси як Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Також масштабні збої були в роботі сайтів CNN, New York Times, Amazon , GitHub.

Про це повідомляє Guardian.



Зокрема, проблеми виникали з сайтами Amazon і Reddit, а також з інтернет-версіями великих американських і британських ЗМІ, таких як телеканалу CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.



За даними користувачів, не відкривався і сайт британського уряду.



При спробі відкрити перераховані вище сайти виникало повідомлення про помилку 503, що вказує на проблеми з сервером.



Телерадіокорпорація BBC в свою чергу повідомляє, що цей інцидент може бути пов'язаний з провайдером хмарних обчислень Fastly, який підтримує багато великих сайтів.



В цей час вищезгадані сайти ЗМІ відкриваються, однак деякі працюють повільно. Чи вдалося повністю усунути проблему, поки не повідомляється.



Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор розповів, що глобальний збій світового інтернету пов'язаний з аварією на боці CDN-провайдера Fastly - через нього величезна кількість сайтів видає помилку 503. Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.