Світ став на захист демократії в Білорусі: акції протесту проти режиму Лукашенка пройшли в багатьох містах світу

06:55 22 березень Київ, Україна

На захист білоруської опозиції і проти самопроголошеного президентства Олександра Лукашенка, в Білорусі, Україні, Литві, Південній Кореї та інших країнах світу пройшли акції протесту.



Про це повідомляє Радыё Свабода.



Так, акції пройшли в столиці Білорусі Мінську: в районі Сухарева - жіночий марш, в мікрорайоні Серебрянка демонстранти пройшли з димовими шашками, скандуючи "Лукашенко в автозаку". Невеликі акції також пройшли в інших містах столичного регіону.



Крім того, прихильники білоруської опозиції також провели перформанс в Південній Кореї і акцію солідарності в Варшаві, Гданську і Вроцлаві.



У Вільнюсі лідерка опозиції Світлана Тихановська взяла участь в акції з вимогою звільнити її чоловіка Сергія Тихановського та інших політичних в'язнів.



Акції солідарності також пройшли в Києві та Львові.