Світ не визнає російських фахівців та їхні дипломи

11:57 14 березня Київ, Україна

Асоціація розвитку бізнес-шкіл AACSB спільно з іншими асоціаціями не визнаватиме дипломи освіти, видані російськими вищими навчальними закладами.



«Ми глибоко стурбовані стрімко наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну, і ми сповнені рішучості підтримувати наші українські бізнес-школи та їхніх співробітників, викладачів та студентів у їхньому захисті свого способу життя та суверенітету».