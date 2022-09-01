Мир між Китаєм та США за рахунок здачі росії - Фейгін

Китай домовився зі Сполученими Штатами про долю російської федерації.
Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін під час бесіди із радником глави Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.
Він нагадав, що на полях саміту G20 мають відбутися переговори між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном.
На його думку, росія стоїть на порозі того, що її ніхто не братиме до уваги в цьому трикутнику.
У відповідь Арестович нагадав, як на початку війни весь світ ворожив, чи вдасться росії перетягнути Китай на свій бік.
Раніше директор Інституту світової політики пояснив, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні зв'язки та конкуренцію.
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