Мир між Китаєм та США за рахунок здачі росії - Фейгін

Китай домовився зі Сполученими Штатами про долю російської федерації.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін під час бесіди із радником глави Офісу Президента України Олексієм Арестовичем.

Він нагадав, що на полях саміту G20 мають відбутися переговори між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном.

"Байден за два дні до візиту Ненсі Пелосі на Тайвань зателефонував Сі Цзіньпіну і, на мій особистий погляд, вони про все домовилися... Скажіть, за чий рахунок, як кажуть, буде свято? Що може запропонувати Байден і на що може погодитися в ролі бонусу Сі? На мою думку, висновок очевидний. Відповідь така: це буде росія. Все робитиметься за рахунок росії", - сказав правозахисник.

На його думку, росія стоїть на порозі того, що її ніхто не братиме до уваги в цьому трикутнику.

У відповідь Арестович нагадав, як на початку війни весь світ ворожив, чи вдасться росії перетягнути Китай на свій бік.

"Всі, як ти говориш, тільки сума цих поступок і їхній напрямок будуть ще більш прикрими для кремля, ніж вони могли подумати. Вони (США та Китай) передомовляться про нову архітектуру світоустрою. І в ньому путінському режиму просто не буде місця", - наголосив Арестович.

Раніше директор Інституту світової політики пояснив, що Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні зв'язки та конкуренцію.