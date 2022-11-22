Глава Міноборони Китаю заявив про готовність китайської армії відстоювати єдність країни

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з лідером Пентагону заявив, що відповідальність за стан двосторонніх відносин лежить на США. Також він попередив Ллойда Остіна про готовність армії Китаю відстоювати єдність країни.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Китаю.
Вей Фенхе сказав, що вирішення ситуації з Тайванем - "особиста справа китайського народу, і жодна зовнішня сила не має права втручатися", і що тайванське питання є "непереборною червоною лінією" у відносинах із США.
Міністр зазначив, що армія КНР "має силу, сміливість і впевненість у здатності рішуче захистити єдність батьківщини" і висловив сподівання, що США "сприятимуть поверненню китайсько-американських відносин у русло здорового і стабільного розвитку".
Остін відповів, що США прихильні до політики "одного Китаю", але закликав владу КНР "утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню".
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Китаю.
Вей Фенхе сказав, що вирішення ситуації з Тайванем - "особиста справа китайського народу, і жодна зовнішня сила не має права втручатися", і що тайванське питання є "непереборною червоною лінією" у відносинах із США.
Міністр зазначив, що армія КНР "має силу, сміливість і впевненість у здатності рішуче захистити єдність батьківщини" і висловив сподівання, що США "сприятимуть поверненню китайсько-американських відносин у русло здорового і стабільного розвитку".
Остін відповів, що США прихильні до політики "одного Китаю", але закликав владу КНР "утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню".
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