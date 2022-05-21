МОЗ вніс Туреччину в червону зону

19:31 18 грудня Київ, Україна

Відсьогодні в червоній зоні з'явилися нові країни, це: Туреччина, Данія, Латвія, Естонія, Боснія і Герцоговина.

Про це 18 грудня повідомив на своєму сайті МОЗ України.

На сьогодні у червоній зоні знаходиться 47 країн.



У зеленій зоні - Албанія, Єгипет, Домініканська Республіка і ОАЕ, всього 146 країн.



Після повернення з країн червоної зони потрібно піти на самоізоляцію з додатком "Дій вдома" або здати ПЛР-тест і отримати негативний результат.



Більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців в березні через пандемію коронавірусу. З ослабленням карантинних заходів країни почали відновлювати авіасполучення, однак кордони відкрили не для всіх. Закритим для українців залишається Європейський Союз.