МОЗ Польщі вводить частковий локдаун

Високі показники добових приростів в останні дні змусили польський уряд переглянути своє ставлення до введення локдауну в деяких воєводствах.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.
Він також зазначив, що найгірша ситуація зараз спостерігається у Вармінсько-Мазурському і Поморському воєводствах, там вже діє суворий карантин.
Обмеження діятимуть з 15 по 28 березня. Забороняють роботу фітнес-клубів, спортзалів, саун, соляріїв, казино, готелів, басейнів, гірськолижних курортів та інших розважальних закладів.
У ТРЦ дозволять працювати продовольчим магазинам, аптекам, кіоскам з пресою, книгарням, зоомагазинам, оптикам, пральним і банківським відділенням.
Останнім часом поширення коронавірусу в Польщі набуває загрозливого характеру, 11 березня в країні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження Covid-19.
У Польщі хворих на коронавірус виявлятимуть собаки, навчені кінологами Державної податкової служби.
Службові собаки будуть виявляти інфікованих по запаху.
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