МОЗ Польщі вводить частковий локдаун

13:17 12 березень Київ, Україна

Високі показники добових приростів в останні дні змусили польський уряд переглянути своє ставлення до введення локдауну в деяких воєводствах.



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.



Він також зазначив, що найгірша ситуація зараз спостерігається у Вармінсько-Мазурському і Поморському воєводствах, там вже діє суворий карантин.



Обмеження діятимуть з 15 по 28 березня. Забороняють роботу фітнес-клубів, спортзалів, саун, соляріїв, казино, готелів, басейнів, гірськолижних курортів та інших розважальних закладів.



У ТРЦ дозволять працювати продовольчим магазинам, аптекам, кіоскам з пресою, книгарням, зоомагазинам, оптикам, пральним і банківським відділенням.



Останнім часом поширення коронавірусу в Польщі набуває загрозливого характеру, 11 березня в країні підтвердили понад 20 тис. випадків зараження Covid-19.



У Польщі хворих на коронавірус виявлятимуть собаки, навчені кінологами Державної податкової служби.



Службові собаки будуть виявляти інфікованих по запаху.