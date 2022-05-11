МОЗ Польщі розповів про терміни вакцинації

Віцеміністр охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краско зазначив, що найближчим часом, можливо, вже в січні, польське населення почне масову вакцинацію від коронавірусу. Мінохоронздоров'я країни очікує точну дату постачання вакцин від Європейського агентства з лікарських засобів.
Про це в середу, 9 грудня, повідомляє "Польське радіо".
Він зазначив, що точна дата отримання вакцин буде залежати від дати їхнього затвердження Європейським агентством з лікарських засобів і від постачань виробників.
Він зазначив, що точна дата отримання вакцин буде залежати від дати їхнього затвердження Європейським агентством з лікарських засобів і від постачань виробників.
Він додав, що одними з перших вакцинують також старше населення. Вакцини будуть доступні в поліклініках, лікарнях і мобільних пунктах вакцинації.
У МОЗ Польщі переконують, що вакцини будуть безпечними.
Однак він попереджає, що правило знаходитися в масках в публічних місцях збережеться. Крім того, його повинні будуть дотримуватися і вакциновані люди.
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