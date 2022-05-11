МОЗ Польщі розповів про терміни вакцинації

08:29 10 грудня Київ, Україна

Віцеміністр охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краско зазначив, що найближчим часом, можливо, вже в січні, польське населення почне масову вакцинацію від коронавірусу. Мінохоронздоров'я країни очікує точну дату постачання вакцин від Європейського агентства з лікарських засобів.

Про це в середу, 9 грудня, повідомляє "Польське радіо".



Він зазначив, що точна дата отримання вакцин буде залежати від дати їхнього затвердження Європейським агентством з лікарських засобів і від постачань виробників.

"На так званому нульовому етапі треба вакцинувати насамперед медичний персонал", - сказав Краско.

Він додав, що одними з перших вакцинують також старше населення. Вакцини будуть доступні в поліклініках, лікарнях і мобільних пунктах вакцинації.



У МОЗ Польщі переконують, що вакцини будуть безпечними.

"Всі процедури, яких потрібно дотримуватися під час виробництва вакцин з точки зору їхньої ефективності, безпеки та якості, були збережені. Всі три клінічні етапи випробувань вакцини були також пройдені. Ці вакцини пройшли таку ж процедуру, як і щеплення від грипу", - додав Краско.

Однак він попереджає, що правило знаходитися в масках в публічних місцях збережеться. Крім того, його повинні будуть дотримуватися і вакциновані люди.