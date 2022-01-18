МОЗ Грузії зазнало хакерської атаки. Викрадена інформація.

20:59 03 вересень Київ, Україна

Центральний офіс, а так само підрозділи Міністерства охорони здоров'я Грузії, зазнали хакерської атаки, в результаті чого були вкрадена важлива інформація.



Про це в четвер, 3 вересня, повідомило інформагентство Новини-Грузія з посиланням на МВС Грузії.



Хакери викрали медичну документацію та важливу інформацію щодо боротьби з епідемією коронавірусу з бази даних Дослідницького центру громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара.



Частина цих даних виявилася у відкритому доступі. При цьому разом зі справжніми незаконно здобутими документами на одному із закордонних сайтів розміщені фальшиві дані, стверджують в МВС Грузії.



На думку відомства, таким чином кіберзлочинці хочуть залякати громадськість.

"Згідно з отриманими на даному етапі доказами, кібератака була здійснена спецслужбою однієї з іноземних держав", - відзначили в МВС Грузії.

Дослідницький центр громадського здоров'я імені Річарда Лугара, відомий як лабораторія Лугара, знаходиться в селищі Олексіївка на околиці Тбілісі. Центр був відкритий по американській урядовій програмі для дослідження біологічних загроз. Уряд США виділив на проєкт в Грузії $ 350 млн.



Лабораторія входить в систему Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії та підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.



Російські ЗМІ з дня відкриття Центру Лугара у 2011 році стверджують, що там створюють хімічну або біологічну зброю, а також штами небезпечних вірусів. Такі ж звинувачення озвучувалися російськими офіційними особами.