Мін'юст США подав до суду на Маска через його "накази, що загрожують безпеці даних" на Twitter

Міністерство юстиції США подало до суду на Ілона Маска через його "накази, що загрожують безпеці даних" користувачів соціальної мережі Twitter. Ця інформація з'явилася у публічній юридичній заяві.
Згідно з американськими ЗМІ, Федеральна торгова комісія при розслідуванні виявила "хаотичну обстановку в компанії", що викликало серйозні питання про те, чи дотримувався Ілон Маск, а також інші керівники вимоги до компанії X Corp. і яким чином вони їх дотримувалися. Про це повідомляє газета The Washington Post.
Нагадаємо, що у травні 2022 року, перед покупкою Ілоном Маском акцій Twitter, компанія була змушена сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів доларів. Цей штраф було накладено на соцмережу за порушення угоди про конфіденційність, укладену ще 2011 року. Угода забороняла вводити в оману користувачів щодо того, як Twitter використав їхні персональні дані.
Компанію звинувачували в тому, що з травня 2013 року до вересня 2019 року вона систематично вводила користувачів в оману щодо цілей використання їх даних.
Згідно з американськими ЗМІ, Федеральна торгова комісія при розслідуванні виявила "хаотичну обстановку в компанії", що викликало серйозні питання про те, чи дотримувався Ілон Маск, а також інші керівники вимоги до компанії X Corp. і яким чином вони їх дотримувалися. Про це повідомляє газета The Washington Post.
Нагадаємо, що у травні 2022 року, перед покупкою Ілоном Маском акцій Twitter, компанія була змушена сплатити штраф у розмірі 150 мільйонів доларів. Цей штраф було накладено на соцмережу за порушення угоди про конфіденційність, укладену ще 2011 року. Угода забороняла вводити в оману користувачів щодо того, як Twitter використав їхні персональні дані.
Компанію звинувачували в тому, що з травня 2013 року до вересня 2019 року вона систематично вводила користувачів в оману щодо цілей використання їх даних.
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