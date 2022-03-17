Мін'юст США звинувачує Google в монополізації ринку

21:13 20 жовтня Київ, Україна





У позові стверджується, що для цього компанія використовує мережу ексклюзивних ділових угод. Зокрема, повідомляється, що Google платить мільярди доларів виробникам смартфонів, операторам зв'язку і розробника, щоб пошуковик компанії був встановлений як пошукач за умовчанням.



Також наголошується, що за допомогою виняткових прав Google контролює близько 90% всіх пошукових запитів в США. Своєю чергою від рекламодавців компанія отримує $40 млрд на рік. Міністерство юстиції США і генпрокурори 11 штатів подали позовну заяву проти Google в Федеральний суд у Вашингтоні, звинувативши компанію у зловживанні своїм становищем на ринку інтернет-пошуку і реклами.У позові стверджується, що для цього компанія використовує мережу ексклюзивних ділових угод. Зокрема, повідомляється, що Google платить мільярди доларів виробникам смартфонів, операторам зв'язку і розробника, щоб пошуковик компанії був встановлений як пошукач за умовчанням.Також наголошується, що за допомогою виняткових прав Google контролює близько 90% всіх пошукових запитів в США. Своєю чергою від рекламодавців компанія отримує $40 млрд на рік.



Як пише видання Axios, старший радник Мін'юсту з технологічної індустрії Райан Шорз сказав, що поведінка Google в пошуку «незаконна відповідно до традиційних принципів антимонопольного законодавства і має бути припинена».



У позові не зазначені потенційні санкції відносно компанії, однак Мін'юст просить суд винести рішення про те, що поведінка Google дійсно є незаконною, і заборонити йому повторювати її знову. Також відомство хоче, щоб суд вніс «структурні поправки, необхідні для усунення будь-якої антиконкурентної шкоди».



Як зазначає видання, це може означати навіть спробу змусити Google відокремити свій пошуковий і/або рекламний бізнес.



Заступник голови Мін'юсту США Джеффрі Розен порівняв справу з двома історичними антимонопольними процесами проти телефонної компанії AT & T в 1974 році і проти Microsoft в 1998 році. У першому випадку компанію розділили на 9 регіональних операторів. А ось компанія Білла Гейтса дивом уникла схожого поділу.



Раніше видання Politico також повідомляло, що Мін'юст США і Генеральна прокуратура США розглядають питання, чи змушувати Google продавати браузер Chrome і частину свого рекламного бізнесу. Причиною уваги антимонопольників до браузера Chrome і рекламного бізнесу компанії стала відмова від підтримки сторонніх cookie-файлів в браузері.