Мін'юст рф оголосив Deutsche Wellе "іноземним агентом"

Мін'юст росії вніс німецьку телерадіокомпанію Deutsche Wellе до реєстру ЗМІ — «іноземних агентів».
Відповідний запис з'явився у реєстрі мін'юсту вдень 28 березня.
4 березня сайт Deutsche Welle був заблокований у росії за поширення «брехливої інформації щодо сутності спеціальної військової операції на території України».
На початку лютого мзс рф оголосило про відкликання акредитації співробітників російського бюро DW і закриття кореспондентського пункту компанії в росії, а також про припинення її супутникового мовлення. Це позиціонувалося як дії у відповідь на обмежувальні заходи Німеччини щодо RT.
Відповідний запис з'явився у реєстрі мін'юсту вдень 28 березня.
4 березня сайт Deutsche Welle був заблокований у росії за поширення «брехливої інформації щодо сутності спеціальної військової операції на території України».
На початку лютого мзс рф оголосило про відкликання акредитації співробітників російського бюро DW і закриття кореспондентського пункту компанії в росії, а також про припинення її супутникового мовлення. Це позиціонувалося як дії у відповідь на обмежувальні заходи Німеччини щодо RT.
Гендиректор DW Петер Лімбург тоді заявив, що якщо телерадіокомпанія залишить росію, то ще активніше висвітлюватиме події в цій країні.
Він назвав дії російської влади "надмірною реакцією". У МЗС Німеччини, у свою чергу, сказали, що рішення заборонити мовлення Deutsche Welle у росії ще більше ускладнює відносини рф та ФРН.
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