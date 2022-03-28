Мін'юст рф оголосив Deutsche Wellе "іноземним агентом"

16:09 28 березня Київ, Україна

Мін'юст росії вніс німецьку телерадіокомпанію Deutsche Wellе до реєстру ЗМІ — «іноземних агентів».

Відповідний запис з'явився у реєстрі мін'юсту вдень 28 березня.

4 березня сайт Deutsche Welle був заблокований у росії за поширення «брехливої інформації щодо сутності спеціальної військової операції на території України».

На початку лютого мзс рф оголосило про відкликання акредитації співробітників російського бюро DW і закриття кореспондентського пункту компанії в росії, а також про припинення її супутникового мовлення. Це позиціонувалося як дії у відповідь на обмежувальні заходи Німеччини щодо RT.

Гендиректор DW Петер Лімбург тоді заявив, що якщо телерадіокомпанія залишить росію, то ще активніше висвітлюватиме події в цій країні.
"Ми не будемо просто ігнорувати те, що відбувається в росії, ми будемо повідомляти. І робитимемо все більше і більше», – сказав Лімбург.
Він назвав дії російської влади "надмірною реакцією". У МЗС Німеччини, у свою чергу, сказали, що рішення заборонити мовлення Deutsche Welle у росії ще більше ускладнює відносини рф та ФРН.