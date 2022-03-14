Мін'юст Німеччини пригрозив заблокувати Telegram

16:55 14 червня Київ, Україна

Міністерство юстиції Німеччини вимагає, щоб Telegram співпрацював з владою і активно передавав призначені для користувача дані слідчим.

Про це повідомляє Der Spiegel в понеділок, 14 червня.



При цьому якщо компанія відмовиться співпрацювати з владою ФРН, то їй загрожує 55 млн євро штрафу або блокування програми.



Мін'юст Німеччини вимагає, зокрема, щоб месенджер оперативно видаляв незаконний зміст у постах і активно ділився даними користувачів, необхідними для розслідувань. Федеральне управління юстиції, підконтрольне Мін'юсту, вже порушило провадження щодо Telegram.



На цей момент у німецької влади є адреса представництва месенджера в Дубаї, однак слідчі кажуть, що посилати туди запити немає сенсу, оскільки вони ніколи не отримували відповіді від компанії, коли намагалися з'ясувати, хто стоїть за акаунтом в месенджері, на якому скоюються злочини.