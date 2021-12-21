Мінськ: до епіцентру мітингу стягують військову техніку

21:21 11 серпень Київ, Україна

Підходить до кінця третій день протестів у Мінську, людей продовжують масово затримувати, з'явилася інформація про те, що в центр міста рухається військова техніка.



За інформацією ЗМІ, біля станції метро «Пушкінська» військовослужбовці Внутрішніх військ почали затримання передбачуваних учасників протесту. Вони патрулюють район станції і затримують підозрілих осіб, за деякими з них силовикам доводиться бігти. Проїжджаючі автомобілісти висловлюють гудками своє обурення, людей в даному районі стає все більше.



Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що в Мінську та інших великих містах почалися проблеми з мобільним інтернетом у всіх трьох операторів.



Також громадяни повідомляють, що на проспекті Мешерова була помічена військова машина на базі танка Т-64. Попереду машини розташований ківш, який можуть використовувати для очищення барикад демонстрантів.



Демонстранти закликають білорусів виходити на акції протесту. Людям радять збиратися в невеликі групи по 20 чоловік, а також уникати в Мінську площ на проспекті Незалежності, Пушкіна і Риги.