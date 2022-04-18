Мінський Марш проти фашизму закінчився затриманням 374 осіб

05:46 23 листопада Київ, Україна

Масові арешти і жорстоке ставлення правоохоронних органів Білорусі до протестувальників проти режиму Олександра Лукашенка не змогли зупинити Марш проти фашизму, який пройшов 22 листопада. Уже традиційно проти мирних громадян використовувалися спецзасоби і проводилися масові затримання.



Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

Затримано не менше 374 осіб. Переважна більшість - в Мінську (337 осіб).



"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 200 громадян, щодо яких проводиться перевірка в рамках чинного законодавства", - повідомляє TUT.BY з посиланням на пресслужбу ГУВС Мінміськвиконкому.



У коментарі ТАСС прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що силовики застосовували спецзасоби в Мінську.



"Групи людей в Мінську порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, заблокувавши рух автотранспорту. Громадян неодноразово попереджали про неприпустимість порушення громадського порядку. При затриманні деякі з них чинили опір співробітникам міліції, стосовно них були застосовані спецзасоби", - зазначила вона.