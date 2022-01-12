Мінськ готують до дня народження Лукашенко: підсилюють ОМОН

Сьогодні, 30 серпня, президенту Лукашенко виповнюється 66 років. Опозиція Білорусі в цей день запланувала провести Марш миру і незалежності. Іменинник готується до цього "подарунку". До центру Мінська стягуються загони ОМОНу і численні автозаки. Як повідомляють очевидці, близько сьомої ранку колона силовиків рухалася по проспекту Незалежності в бік Будинку уряду Білорусі.

Акція протесту білоруської опозиції відбудеться сьогодні вдень в центрі Мінська на площі Незалежності.

Протести в Білорусі почалися після перемоги Лукашенка на президентських виборах. 29 серпня в Мінську пройшов багатотисячний жіночий марш. Учасниці ходи виступили проти насильства з боку силовиків. З протестами пов'язують загибель не менше трьох осіб.

Нагадаємо, що 26 років Лукашенко перебуває в президентському кріслі.