Міноборони Японії прокоментувало політ північнокорейської ракети

12:38 04 жовтня Київ, Україна

Північна Корея рано-вранці 4 жовтня запустила балістичну ракету, яка пролетіла над Японією і приземлилася в Тихому океані.



Про це повідомляє NHK.



Представники Міноборони Японії зазначили, що приблизно за 20 хвилин польоту ракета подолала відстань близько 4600 км. Це рекордна дальність для північнокорейської ракети.



За даними південнокорейських військових, максимальна швидкість ракети досягала 17 Махів із найвищою точкою 970 км. Вона впала за три тисячі кілометрів на схід від узбережжя Японії поза винятковою економічною зоною країни. Передбачається, що це була балістична ракета середньої дальності Хвасон-12.



Влада Японії заявила, що запуск був зроблений з території Північної Кореї приблизно о 7.22 ранку за японським часом.



Прем'єр Японії Фуміо Кісіда назвав запуск ракети "обурливим актом".



Як повідомляється, це вже 23 випробування ракет КНДР цього року.