Міноборони Японії шукає спеціаліста по боротьбі з російськими фейками

Брехлива політика російського уряду, яка значно посилилася у зв'язку з війною проти України, створює потужний потік дезінформації в усьому світі. Міністерство оборони Японії хоче посилити свій опір у гібридній інформаційній війні з Китаєм та Росією і для цього найме спеціальну людину, яка боротиметься з фейками. Про це пише Japan Today.

Посада нового спеціаліста звучить як старший координатор глобальної стратегічної розвідки. Цей працівник публікуватиме перевірену та коректну інформацію про війну в Україні, а також відстежуватиме фейки з Росії та Китаю.

Зазначається, що Міноборони серйозно побоюється кількості дезінформації в інтернеті, що постійно збільшується. У відомстві впевнені, що Росія намагається дезінформувати весь світ, вигадуючи виправдання своїх військових злочинів.

Нагадаємо, 21 березня в російському МЗС заявили, що РФ виходить із переговорів з Японією про укладання мирного договору, а також скасовує безвізові поїздки для японців на південні Курильські острови.

Рішення Москви стало відповіддю на санкції, які Токіо запровадило через військову агресію Росії проти України. У Японії це рішення назвали "неприйнятним".