Міноборони РФ вперше назвало втрати у боях в Україні

19:16 02 березень Київ, Україна

Російське міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає втрат і назвало цифри — 498 загиблих та 1597 поранених. Раніше російська сторона визнавала втрати, але конкретних даних не повідомляла. З кількох російських регіонів надходили повідомлення про загибель військових.

Дані, щоправда, дуже далекі від реальності. За інформацією Міноборони України, ЗСУ вбили вже близько 6000 окупантів. А, судячи з коментарів у російських пабликах, даним РФ не вірять навіть самі росіяни.
«Російські матері втрачають дітей у чужій для них країні. Вдумайтесь у це число: шість тисяч загиблих росіян за шість днів війни. Щоб що? Щоби взяти Україну? Це неможливо. Ми на своїй рідній землі», - сказав Зеленський