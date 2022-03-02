Міноборони РФ вперше назвало втрати у боях в Україні

19:16 02 березень Київ, Україна

Російське міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає втрат і назвало цифри — 498 загиблих та 1597 поранених. Раніше російська сторона визнавала втрати, але конкретних даних не повідомляла. З кількох російських регіонів надходили повідомлення про загибель військових.



Дані, щоправда, дуже далекі від реальності. За інформацією Міноборони України, ЗСУ вбили вже близько 6000 окупантів. А, судячи з коментарів у російських пабликах, даним РФ не вірять навіть самі росіяни.