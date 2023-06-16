Міноборони росії підписало перший договір з "добровольчим формуванням"

Командир "Ахмата" після підписання документа заявив:

«Рішення, яке ухвалено сьогодні керівництвом країни, керівництвом міністерства оборони, дозволяє вирівняти весь соцпакет для наших бійців, які добровільно прийшли на фронт, і тих, які служать у міністерстві оборони, і зробити так, щоб нам не довелося вишукувати юридичні моменти, через які можна буде якимось чином допомогти нашим бійцям, які отримали поранення чи загинули, та сім'ям цих бійців».