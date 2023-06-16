Міноборони росії підписало перший договір з "добровольчим формуванням"

11:39 12 червня Київ, Україна

Кадиров вирішив першим продемонструвати свою вірність та відсутність далекосяжних амбіцій на використання особистої армії. Кадирівські бойовики "Ахмат" підписали договір з міноборони росії.
 
Командир "Ахмата" після підписання документа заявив:
«Рішення, яке ухвалено сьогодні керівництвом країни, керівництвом міністерства оборони, дозволяє вирівняти весь соцпакет для наших бійців, які добровільно прийшли на фронт, і тих, які служать у міністерстві оборони, і зробити так, щоб нам не довелося вишукувати юридичні моменти, через які можна буде якимось чином допомогти нашим бійцям, які отримали поранення чи загинули, та сім'ям цих бійців».
Нагадаємо, 10 червня міністр оборони росії сергій шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які знаходяться на фронті в Україні, повинні до 1 липня укласти контракти з міноборони росії. У відповідь на це засновник ПВК Вагнер євгеній пригожин заявив, що «вагнерівці» не підписуватимуть «ніяких контрактів із шойгу».