Міноборони росії підписало перший договір з "добровольчим формуванням"

Кадиров вирішив першим продемонструвати свою вірність та відсутність далекосяжних амбіцій на використання особистої армії. Кадирівські бойовики "Ахмат" підписали договір з міноборони росії.
Командир "Ахмата" після підписання документа заявив:
Нагадаємо, 10 червня міністр оборони росії сергій шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які знаходяться на фронті в Україні, повинні до 1 липня укласти контракти з міноборони росії. У відповідь на це засновник ПВК Вагнер євгеній пригожин заявив, що «вагнерівці» не підписуватимуть «ніяких контрактів із шойгу».
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