Міноборони Польщі: може виникнути "серйозний ризик" російського вторгнення

14:11 07 вересня Київ, Україна

Найближчими роками може з'явитися "серйозний ризик" російського вторгнення до Польщі.

Про це заявив заступник глави Міноборони країни Марцін Очепа, повідомляє PAP.

"Є серйозний ризик війни з росією, з яким ми зіткнемося у період від 3 до 10 років", - зазначив він.

Як вважає Очепа, саме стільки часу знадобиться росії, щоб відновити її військовий потенціал після тотальної війни проти України.



За словами заступника голови Міноборони Польщі, у проєкті оборонного бюджету країни на наступний рік заплановано рекордні витрати на армію – понад 97 млрд злотих (750 млрд грн). За новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).