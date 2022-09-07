Міноборони Польщі: може виникнути "серйозний ризик" російського вторгнення

Найближчими роками може з'явитися "серйозний ризик" російського вторгнення до Польщі.
Про це заявив заступник глави Міноборони країни Марцін Очепа, повідомляє PAP.
Як вважає Очепа, саме стільки часу знадобиться росії, щоб відновити її військовий потенціал після тотальної війни проти України.
За словами заступника голови Міноборони Польщі, у проєкті оборонного бюджету країни на наступний рік заплановано рекордні витрати на армію – понад 97 млрд злотих (750 млрд грн). За новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).
За словами заступника голови Міноборони Польщі, у проєкті оборонного бюджету країни на наступний рік заплановано рекордні витрати на армію – понад 97 млрд злотих (750 млрд грн). За новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки Збройних сил, планується освоїти 30-40 млрд злотих (210-310 млрд грн).
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