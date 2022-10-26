Міністр оборони Індії заявив, що "жодна із сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту"

17:40 26 жовтня Київ, Україна

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх провів телефонну розмову з шойгу, в якій заявив, що "неприпустимо вдаватися до ядерного варіанту".



Про це повідомляє Міноборони Індії у середу, 26 жовтня.



Індійське відомство уточнило, що розмова відбулася з ініціативи шойгу і міністр оборони росії повідомив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".



Раджнатх Сінгх підтвердив позицію Індії щодо необхідності діалогу та дипломатії "для якнайшвидшого вирішення конфлікту".



Він наголосив, що "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людяності".