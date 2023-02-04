Міноборони Грузії отримало від США 140 тонн військової допомоги

11:55 04 лютого Київ, Україна

Уряд Сполучених Штатів Америки передав міністерству оборони Грузії 140 тонн військової допомоги, призначеної для забезпечення безпеки держави. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомило посольство США у Грузії.

"Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до стратегічного партнерства з Грузією і продовжать зміцнювати Сили оборони країни", - сказано в заяві дипмісії.

Водночас посольство не уточнило, який саме військовий вантаж прибув із США до Грузії.

Грузія та США співпрацюють з 1992 року у сферах політики, економіки, торгівлі, а з кінця 1990-х років – у галузі оборони та безпеки. У січні 2009 року у Вашингтоні було підписано Хартію стратегічного партнерства двох країн, яка передбачає розвиток співробітництва у сферах безпеки, оборони, торгівлі, економіки, культури, а також у гуманітарній галузі.

Більшість грузинів стурбовані кількістю росіян, які приїхали до Грузії.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що здивований заявою президента Грузії, яка хоче за допомогою України повернути Абхазію, хоча на початку війни воліла мовчати.