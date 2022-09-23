Міноборони Британії прокоментувало ситуацію на фронті

Українські сили продовжують наступ на сході України. Ситуація на фронті залишається складною, окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.
Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії 23 вересня.
За останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскол у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскол до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ.
У Донецькій області також продовжуються бойові дії. Українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який росія захопила у травні.
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