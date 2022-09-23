Міноборони Британії прокоментувало ситуацію на фронті

11:59 23 вересня Київ, Україна

Українські сили продовжують наступ на сході України. Ситуація на фронті залишається складною, окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.



Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії 23 вересня.



За останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскол у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскол до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ.



У Донецькій області також продовжуються бойові дії. Українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який росія захопила у травні.