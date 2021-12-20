Міні-вертоліт NASA успішно сів на Марсі

12:52 05 квітень Київ, Україна

Вертоліт MarsHelicopter здійснив вдале приземлення на Марсі

Про це агентство повідомило в Twitter.

"Приземлення вертольота MarsHelicopter підтверджено! Подорож в 293 мільйони миль - 471 мільйон кілометрів на борту NASAPersevere закінчилася останнім падінням на 10 см від живота марсохода на поверхню Марса сьогодні. Наступна віха? Пережити ніч", - написали представники NASA.

Відзначимо, що раніше в NASA анонсували перший історичний політ на «червону планету» після 11 квітня.



Ровер Perseverance прибув на Марс 18 лютого. У польоті він перебував протягом семи місяців і за цей час прислав в агентство кілька знімків і записів з місця посадки.