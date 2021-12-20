Міні-вертоліт NASA успішно сів на Марсі

Вертоліт MarsHelicopter здійснив вдале приземлення на Марсі.
Про це агентство повідомило в Twitter.
Відзначимо, що раніше в NASA анонсували перший історичний політ на «червону планету» після 11 квітня.
Ровер Perseverance прибув на Марс 18 лютого. У польоті він перебував протягом семи місяців і за цей час прислав в агентство кілька знімків і записів з місця посадки.
Ровер Perseverance прибув на Марс 18 лютого. У польоті він перебував протягом семи місяців і за цей час прислав в агентство кілька знімків і записів з місця посадки.
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