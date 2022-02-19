Міністри внутрішніх справ та оборони Кувейту пішли у відставку

08:16 18 лютий Київ, Україна

Кувейт заявив у четвер, що міністри внутрішніх справ та оборони подали у відставку.



У королівському указі говорилося, що відставку двох міністрів, членів королівської правлячої сім'ї, було прийнято.



Міністр внутрішніх справ шейх Ахмед Мансур аль-Ахмед аль-Сабах був замінений на посаді виконавцем обов'язків міністра нафти Мохаммедом аль-Фаресом, повідомив офіційний представник уряду Тарік аль-Мазрам.



Міністра оборони шейха Хамада Джабера аль-Алі ас-Сабаха змінив шейх Ахмед Насер аль-Мохаммед ас-Сабах, міністр закордонних справ, а тепер також виконавець обов'язків міністра оборони.



Два міністри пішли у відставку після того, як парламент допитав міністра закордонних справ за звинуваченнями у корупції та передбачуваного нецільового використання державних коштів.



Коли міністр закордонних справ пережив вотум недовіри в середу, шейх Хамад і шейх Ахмед заявили, що тривалі допити були «зловживанням» владою.



«Зловживання конституційними інструментами спричинило відставку», — цитують кувейтські ЗМІ слова колишнього міністра оборони шейха Хамада.



Кувейт потрясли суперечки між обраними законодавцями і урядами, що змінювали один одного, при цьому парламенти і кабінети кілька разів розпускалися.



Кувейт — єдина арабська держава Перської затоки з повністю обраним парламентом, яка має широкі законодавчі повноваження і може усунути міністрів з посади.



Нагадаємо, у грудні було приведено до присяги новий уряд, четвертий за два роки, після того, як останній пішов у відставку в листопаді на тлі політичної безвиході.