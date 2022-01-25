Міністр Великобританії пішов у відставку через шахрайство з Covid-кредитами

06:21 25 січень Київ, Україна

Теодор Агнью, міністр Кабінету Міністрів та Казначейства, який займає місце в Палаті лордів, несподівано пішов у відставку.



Відставка Агнью відбулася після того, як Казначейство повідомило в документах, опублікованих в Інтернеті, що воно розраховує списати 4,3 мільярда фунтів стерлінгів платежів Covid, втрачених через шахрайські вимоги.



У грудні служба з нагляду за споживчими витратами країни оцінила вартість шахрайства у 4,9 мільярда фунтів стерлінгів.



Агнью поскаржився, що нагляд з боку Міністерства бізнесу та державного банку розвитку був недостатнім.



Він додав, що Казначейство, схоже, «не знало чи мало цікавилося наслідками шахрайства для нашої економіки та нашого суспільства», стверджуючи, що його команда боротьби з розкраданням ковідних коштів працює неефективно.



Зазначимо, нещодавні суперечки навколо «Partygate» розгорілися через те, що співробітники Даунінг-стріт влаштовували вечірки, тоді як решта країни знаходилася на суворому карантині.