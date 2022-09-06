Міністр сільського господарства Нідерландів подав у відставку на фоні протестів фермерів

09:51 06 вересня Київ, Україна

Міністр сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Нідерландів Хенк Стагхауер оголосив про свою відставку в той час, коли фермери продовжують протестувати проти планів уряду запровадити правила ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

"Фермерам і рибалкам потрібна впевненість у тому, куди рухається цей сектор, щоб вони могли інвестувати та вести бізнес", - написав у Twitter Стагхауер із партії Християнський союз.

Він написав, що цього року переїхав до Гааги, щоб працювати з усіма сторонами у сільському господарстві та рибальстві, щоб працювати над величезними викликами та спільно здійснити перехід до циркулярного сільського господарства.



Минулими вихідними міністр, який залишає посаду, дійшов висновку, що він не є тією особою, яка має керувати цими завданнями, додав він у своєму повідомленні.



Минулого тижня прем'єр-міністр Марк Рютте відмовився поступитися цільовим показником на кінець десятиліття, незважаючи на спроби фермерських організацій відсунути крайній термін до 2035 року.

"Велика подяка за роботу, яку виконав Хенк Стагхауер на посаді міністра сільського господарства, природи та якості харчових продуктів. Я поважаю його сміливе рішення залишити свої обов'язки та бажаю йому успіху в майбутньому", – написав у Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після оголошення. Колишній міністр сільського господарства Карола Шоутен тимчасово виконуватиме обов'язки Стагхауера.

Нагадаємо, на початку липня нідерландські фермери протестували проти планів уряду, які можуть вимагати від фермерів використати менше добрив та скоротити поголів'я худоби, що може призвести до закриття деяких ферм.