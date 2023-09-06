Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку після 4 років на посаді

11:58 31 серпня Київ, Україна

Бен Уоллес, який обіймав посаду міністра оборони Великобританії протягом останніх чотирьох років, подав у відставку. У своєму листі до британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, опублікованому 31 серпня, він висловив упевненість у тому, що Міністерство оборони стало більш сучасним, фінансово стійким та впевненим, ніж це було при його приході у 2019 році.



Бен Уоллес зазначив, що за минулий період Збройні сили Великобританії та їхнє керівництво показали свою ефективність у багатьох сферах, включаючи евакуацію з Кабула, реакцію на пандемію COVID-19, протистояння російському вторгненню в Україну та успішну евакуацію з Судану.



Примітно, що британський прем'єр Ріші Сунак вже прийняв відставку Уоллеса, висловивши йому вдячність за відданість, професіоналізм та стратегічне мислення. Очікується, що найближчим часом буде призначено нового міністра оборони. За даними Sky News, серед можливих кандидатів на цю посаду розглядається Грант Шаппс, який обіймає посаду міністра енергетики.