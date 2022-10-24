Міністр оборони Румунії залишає свою посаду після заяв про війну в Україні

14:42 24 жовтня Київ, Україна

Голова оборонного відомства Румунії Василе Динку подав у відставку після того, як натякнув, що Україна, можливо, поступиться територією росії під час потенційних переговорів щодо припинення війни.



Про це повідомляє Romania TV.



Динку 8 жовтня заявив, що переговори є єдиним шансом для росії укласти мир із Україною.



"Війна триватиме, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з росією. Звичайно, це складні переговори. Країни світу, НАТО, Сполучені Штати повинні домовлятися про безпеку України, гарантії та мир з росією. Україна сама не зможе вести переговори з росією, бо політичний клас в Україні зараз не може дозволити собі уявити… втрату територій, остаточно несправедливу втрату територій. Це була б надто велика поразка політиків", – сказав Динку.



За його словами, росія має ресурси для продовження війни. "Було б ідеально досягти переговорної ситуації, навіть якби було досягнуто замороженого конфлікту, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів та матеріальних цінностей", - пояснив Динку.



Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоханніса, який сказав, що тільки уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори.



У заяві про відставку у понеділок Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.



"Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень та програмам, що вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування Міністерства національної оборони та румунської армії", - йдеться в його заяві.