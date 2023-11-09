Міністр оборони Ізраїлю назвав одне із завдань військових у Газі

Він додав, що владі доведеться працювати з розширеною бюджетною політикою та скоротити тривалу адміністративну роботу.



За словами Галланта, наземна операція ЦАХАЛу в Газі пригнічує значну частину загрози для тилу. Ракетний обстріл з боку ХАМАС у ці дні переважно спрямований на те, щоб порушити звичний ритм життя.