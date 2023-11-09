Міністр оборони Ізраїлю назвав одне із завдань військових у Газі

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що однією з цілей наземного наступу військових у Секторі Гази є припинення ракетного обстрілу ізраїльських міст з боку ХАМАС, щоб населення могло повернутися до свого повсякденного життя.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Він додав, що владі доведеться працювати з розширеною бюджетною політикою та скоротити тривалу адміністративну роботу.
За словами Галланта, наземна операція ЦАХАЛу в Газі пригнічує значну частину загрози для тилу. Ракетний обстріл з боку ХАМАС у ці дні переважно спрямований на те, щоб порушити звичний ритм життя.
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