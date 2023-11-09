Міністр оборони Ізраїлю назвав одне із завдань військових у Газі

16:08 09 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що однією з цілей наземного наступу військових у Секторі Гази є припинення ракетного обстрілу ізраїльських міст з боку ХАМАС, щоб населення могло повернутися до свого повсякденного життя.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.
"Ми знаходимося у тривалій війні, і питання громадянської економіки є головним фактором у веденні війни. Ми маємо вирішувати питання швидко, навіть якщо не ідеально", - сказав Галлант під час зустрічі з генеральними директорами урядових міністерств, місцевими чиновниками та головою Командування Тіла ЦАХАЛ.
Він додав, що владі доведеться працювати з розширеною бюджетною політикою та скоротити тривалу адміністративну роботу.

За словами Галланта, наземна операція ЦАХАЛу в Газі пригнічує значну частину загрози для тилу. Ракетний обстріл з боку ХАМАС у ці дні переважно спрямований на те, щоб порушити звичний ритм життя.
"Ми повинні переконатися, що громадянам забезпечена безпека та можливість безперебійно жити повсякденним життям", - заявив міністр.