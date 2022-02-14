Міністр Кіпру покладає вину за «надзвичайну ситуацію» з міграцією на Туреччину

08:01 14 лютий Київ, Україна

Невеликий середземноморський острів Кіпр має величезні проблеми із нелегальною міграцією, каже міністр внутрішніх справ Кіпру.



«Для нас це надзвичайний стан», — сказав Нікос Нуріс, додавши, що 4,6 % населення країни наразі є особами, які шукають притулку або отримують захист, — це найвищий показник у ЄС.



Міністр кіпріотів-греків звинуватив Туреччину, війська якої з 1974 року окупували північну третину острова, у заохоченні більшої частини притоку сирійських біженців і прибулих з країн Африки на південь від Сахари.



Правозахисні групи та спостерігачі критикують Кіпр за жахливі умови в його переповненому головному таборі для мігрантів, який цього місяця вразили зіткнення, а також за очікуване жорстоке поводження з деякими прибулими.



«Питання міграції на Кіпрі – величезна проблема, тому що Туреччина використовує його у своїх цілях», – заявив міністр від консервативної партії «Демократичне об'єднання».



Нуріс заявив, що щодня від 60 до 80 нелегальних мігрантів, які направлені контрабандистами, перетинають патрульовану ООН 184-кілометрову (114-мильну) зелену лінію, яка перетинає острів, причому 85% прохачів притулку минулого року прибули таким шляхом.



За даними міністерства, основною країною, громадяни якої подали заяви про надання притулку в 2021 році, залишалася Сирія, але за нею слідують Камерун, Демократична Республіка Конго, Нігерія та Сомалі.



За словами Нуріса, багато з новоприбулих летять через Стамбул в державу, що відкололася на півночі, визнана тільки Анкарою. "Звідти з контрабандистами вони знаходять шлях через Зелену лінію".



Тільки після того, як вони перетнули південь, багато хто виявляє, що вони не перебувають у безвізовій Шенгенській зоні Європейського Союзу.



Вони застрягли на острові, - сказав Нуріс. «Вони не можуть поїхати до Німеччини чи Франції, куди хочуть, тому що Кіпр не входить до Шенгенської зони».



Кіпр наголошує, що «зелена лінія» — це не межа, а лише лінія припинення вогню, за якою знаходяться «території, які не перебувають під контролем уряду».



Проте, сказав Нуріс, його уряд, який нещодавно зміцнив одну ділянку лінії колючим дротом, незабаром збудує огорожу, посилить патрулювання та з літа встановить систему спостереження ізраїльського виробництва.

Глава прикордонного агентства ЄС Frontex Фабріс Леггері має відвідати Кіпр у середу, повідомив міністр.



Нуріс сказав, що Кіпр хотів би, щоб Frontex патрулювала води на південь від Туреччини, "звідки щоночі, особливо в літній час, у нас відбувалися незаконні від'їзди мігрантів", але він визнав, що для цього буде потрібно схвалення Анкари.



Кіпр також просить ЄС розширити список так званих безпечних країн походження мігрантів і укласти угоди для полегшення репатріації.



Нікосія нещодавно відправила назад понад 250 в'єтнамських мігрантів спеціальним рейсом та співпрацювала з Бельгією для репатріації 17 конголезців.



За словами Нуріса, на 8 березня заплановано спільний рейс із Німеччиною, щоб забрати групу пакистанців, що буде скоріше «примусовим», ніж добровільним поверненням.



Гарячою точкою кіпрської міграційної проблеми був приймальний центр Пурнару за межами Нікосії, де намети та збірні конструкції спочатку були встановлені для кількох сотень людей, а тепер вміщують близько 2500 осіб.

Минулого тижня напруженість переросла в насильство за участю нігерійських, конголезьких та сомалійських чоловіків, внаслідок чого десятки людей дістали поранення. Поліція також розшукувала 15-річного юнака, якого звинувачують у завданні ножових поранень 17-річному підлітку.



Інцидент довів, що Кіпр потребує «солідарності» та допомоги ЄС, сказав Нуріс.