Міністр закордонних справ Німеччини вдруге поїде до Ізраїлю

Німеччина підтвердила свою міцну солідарність з Ізраїлем у боротьбі проти терористів ХАМАС та висловила готовність докладати зусиль для створення гуманітарних коридорів у Секторі Гази.
Це заявила Анналена Бербок, міністр закордонних справ ФРН, перед своєю другою поїздкою до регіону Близького Сходу.
Це заявила Анналена Бербок, міністр закордонних справ ФРН, перед своєю другою поїздкою до регіону Близького Сходу.
Вона також назвала тактику ХАМАС "віроломним розрахунком", який полягає в тому, щоб ставити палестинське цивільне населення перед загрозою смерті та стражданнями, створюючи тим самим умови для подальших актів тероризму.
Однак, як зазначила міністр, важливо розуміти, що боротьба ведеться проти ХАМАСу, а не проти палестинського цивільного населення. Вона висловила сподівання, що Німеччина може показати палестинцям, що вона бачить їхні страждання. Одна з цілей її візиту до регіону - покращити катастрофічну гуманітарну ситуацію для сотень тисяч невинних жителів.
Однак, як зазначила міністр, важливо розуміти, що боротьба ведеться проти ХАМАСу, а не проти палестинського цивільного населення. Вона висловила сподівання, що Німеччина може показати палестинцям, що вона бачить їхні страждання. Одна з цілей її візиту до регіону - покращити катастрофічну гуманітарну ситуацію для сотень тисяч невинних жителів.
Іншим завданням поїздки є повернення громадян Німеччини із Сектору Гази, додала міністр.
Бербок також оголосила про призначення спеціального посланця з гуманітарної допомоги на Близькому Сході, який супроводжуватиме її під час поїздки до регіону.
Бербок також оголосила про призначення спеціального посланця з гуманітарної допомоги на Близькому Сході, який супроводжуватиме її під час поїздки до регіону.
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