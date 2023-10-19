Міністр закордонних справ Німеччини вдруге поїде до Ізраїлю

15:06 19 жовтня Київ, Україна

Німеччина підтвердила свою міцну солідарність з Ізраїлем у боротьбі проти терористів ХАМАС та висловила готовність докладати зусиль для створення гуманітарних коридорів у Секторі Гази.



Це заявила Анналена Бербок, міністр закордонних справ ФРН, перед своєю другою поїздкою до регіону Близького Сходу.

"Наша непохитна солідарність з Ізраїлем у його боротьбі проти ХАМАС незмінна. Ізраїль має законне право захищати себе від актів терору з боку ХАМАС, дотримуючись при цьому норм міжнародного права, передбачених для таких виняткових ситуацій. Це непросте випробування перед обличчям жорстокого ворога, який використовує цивільних як живий щит", - підкреслила Бербок.

Вона також назвала тактику ХАМАС "віроломним розрахунком", який полягає в тому, щоб ставити палестинське цивільне населення перед загрозою смерті та стражданнями, створюючи тим самим умови для подальших актів тероризму.



Однак, як зазначила міністр, важливо розуміти, що боротьба ведеться проти ХАМАСу, а не проти палестинського цивільного населення. Вона висловила сподівання, що Німеччина може показати палестинцям, що вона бачить їхні страждання. Одна з цілей її візиту до регіону - покращити катастрофічну гуманітарну ситуацію для сотень тисяч невинних жителів.

"Там дуже не вистачає всього. Дуже важливо, щоб міжнародна допомога, продовольство, вода та медичне приладдя могли швидко і безперешкодно досягати мешканців Сектору Гази", - наголосила Бербок, зазначивши, що доставка допомоги координується з партнерами з G7, ЄС та регіону.

Іншим завданням поїздки є повернення громадян Німеччини із Сектору Гази, додала міністр.



Бербок також оголосила про призначення спеціального посланця з гуманітарної допомоги на Близькому Сході, який супроводжуватиме її під час поїздки до регіону.