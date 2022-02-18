Міністр економіки Німеччини: Не можна допускати, щоб нас шантажували. Треба бути готовими замінити російський газ

05:49 25 вересень Київ, Україна

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр, попри загострення конфліктів з Росією, не хоче відмовлятися від будівництва спірного газопроводу "Північний потік-2".



«Я завжди дотримувався позиції, що проблематично кожні декілька місяців ставити під сумнів проєкти, орієнтовані на багато десятиліть», - заявив він в інтерв'ю газеті Handelsblatt.



За його словами, на перехідний період після відмови від вугілля та ядерної енергетики газ буде відігравати велику роль в енергопостачанні ЄС.



«Ми виходимо з того, що обсяги газу, які треба буде імпортувати в Європу, зростуть. Це пов'язано зі зниженням його видобутку в ЄС. При цьому на перехідний період після відмови від вугілля та ядерної енергетики газ буде відігравати велику роль в енергопостачанні. Нам треба задатися питанням, звідки ж повинен надходити цей газ», - пояснив Альтмайер.



На питання про те, чи правильно збільшувати залежність від постачання газу з Росії, міністр відповів, що потрібно бути готовими замінити російський газ.



«Не можна допускати, щоб нас могли шантажувати. Тому треба бути готовими в разі необхідності замінити російський газ. У зв'язку з цим приватні оператори будують термінали для приймання танкерів із зрідженим газом на півночі Німеччини. І, звичайно, пріоритет для нас - це подальший розвиток відновлюваної енергетики», - сказав він.



Одночасно Альтмайер підкреслив, що рішення по Північному потоку-2 зачіпає «всю Європу і навіть весь Захід».



«Так що ми будемо розмовляти з нашими партнерами про можливі наслідки (в зв'язку з отруєнням Олексія Навального - ред)», - зазначив міністр.



Він не виключив нових санкцій відносно Росії.



«Але це потрібно дуже уважно обміркувати», - додав Альтмайер.



Нагадаємо, що Північний потік-2 не будується з грудня 2019 року через американські санкції. У Газпромі заявляли, що побудований на 94% газопровід буде добудований російською стороною. У липні Данське енергетичне агентство (DEA) дозволило Nord Stream 2 прокладати труби з використанням суден зі звичайною (якірною) системою позиціювання.



У липні палата представників і сенат США прийняли свої версії оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Обидві передбачають санкції проти страхувальників суден-трубоукладачів Nord Stream 2 і постачальників обладнання для таких суден. Погоджувальна конференція конгресу США повинна затвердити компромісний варіант оборонного бюджету. Тоді стане зрозуміло, які саме додаткові санкції будуть введені проти Північного потоку-2.



Німеччина довгий час захищала прокладання трубопроводу дном Балтійського моря, який повинен доповнити лінію Північного потоку-1, відкриту в 2012 році, попри опозицію з боку інших країн ЄС, Польщі та країн Балтії, а також України, найбільшої країни-транзитера російського газу.



Обговорення з будівництва газопроводу Північний потік-2 відновилося після того, як уряд Німеччини повідомив про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, коментуючи отруєння політика, заявила, що Навальний став жертвою злочину, тому що його «хотіли змусити замовкнути». Вона зробила відносно Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу. Згодом Меркель висловилася за санкції проти Північного потоку-2.



США заявили, що працюють над створенням коаліції, щоб запобігти завершенню будівництва Північного потоку-2.