Мінфін в Канаді очолив політик з українським корінням

11:54 19 серпень Київ, Україна

У Канаді міністром фінансів призначили Христю Фріланд. Це перша жінка в країні, яка очолить це відомство. Цікавим є той факт, що Фріланд - канадський політик з українським корінням.

Оня була офіційно приведена до присяги у вівторок вдень в Рідо-холі. На церемонії був присутній прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо і його дружина Софі Грегуар Трюдо.

Фріланд вважається першою жінкою в Канаді, яка зайняла цю посаду в Кабінеті міністрів. Вона замінить Білла Морно, який пішов у відставку в понеділок.

Крім керівництва Мінфіном, Фріланд продовжить виконувати обов'язки віце-прем'єр-міністра. Зараз Канада має справу з найбільшим бюджетним дефіцитом з часів Другої світової війни, тому робота міністра фінансів буде включати планування економічного відновлення в умовах триваючої пандемії COVID-19.

Уряд ще не представив бюджет на 2020 рік, тому що плани зробити це в березні були скасовані через коронавируса.

52-річна Христя Фріланд з 2017 по 2019 рік очолювала канадський МЗС. До того часу, з 2015 по 2017 рік вона була міністром міжнародної торгівлі Канади. Христя Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Мати політика, галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.