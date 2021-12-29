Мінфін США відновив санкції проти найбільших компаній нафтохімічної галузі Білорусі

06:01 20 квітень Київ, Україна

Зняті в жовтні 2015 року санкції проти найбільших компаній нафтохімічної галузі Білорусі, рішенням Міністерства фінансів США знову набувають чинності. Таким чином США відновили санкції проти 9 білоруських компаній.



Про це повідомляє LB.ua.

"Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення Міністерства фінансів про скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і щодо заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з компаніями, що потрапили під санкції)", - йдеться в заяві глави Держдепу Ентоні Блінкена.

У пресрелізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: "Белнафтохім" і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцьк-Скловолокно", УП "Білоруський нафтовий торговий дім".



До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

Вашингтон закликає Мінськ "негайно і безумовно" звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.



Нагадуємо, Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.