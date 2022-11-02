Мінфін США відбив кібератаку російських хакерів

Міністерство фінансів США приписує кібератаки російському хакерському угрупованню Killnet.
Про це у вівторок, 1 листопада, повідомляє Голос Америки.
Атаку вдалося відбити, і збоїв практично не було, заявив представник Міністерства фінансів Тодд Конклін.
Мінфін приписує DDoS атаки російському хакерському угрупованню Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи вебсайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.
Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як "досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну".
Про це у вівторок, 1 листопада, повідомляє Голос Америки.
Атаку вдалося відбити, і збоїв практично не було, заявив представник Міністерства фінансів Тодд Конклін.
Мінфін приписує DDoS атаки російському хакерському угрупованню Killnet, яке взяло на себе відповідальність за порушення роботи вебсайтів кількох американських штатів та аеропортів у жовтні.
Конклін охарактеризував атаку на Мінфін як "досить низькорівневу DDoS-активність, спрямовану на вузли критичної інфраструктури Мінфіну".
Як додали у відомстві, інцидент стався за кілька днів до аналогічних атак Killnet на американські фірми, які надають фінансові послуги.
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