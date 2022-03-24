Мінцифри росії запропонувало зобов'язати іноземні інтернет-сервіси платити за трафік

10:51 24 березня Київ, Україна

Мінцифри рф запропонувало стягувати з іноземних інтернет-сервісів плату за трафік як один із заходів підтримки російських операторів зв'язку.

Для «послуги пропуску трафіку даних від міжнародних бігтех-компаній» планується підготувати спеціальний закон, пише газета «Комерсант» із посиланням на список пропозицій, які направлені в апарат уряду.



В апараті віцепрем'єра Дмитра Чернишенка заявили, що кожен захід міністерство має узгодити із зацікавленими відомствами і «щодо цього ведеться робота».



У 2021 році Мінцифри вже пропонувало зобов'язати іноземні стрімінгові сервіси та онлайн-кінотеатри платити за трафік, «який вони спрямовують на абонентів російських операторів». Ініціатива входила в «дорожню карту» щодо створення додаткових умов розвитку телекомунікаційної галузі у росії.



Зобов'язати закордонні IT-компанії платити 1,2% від річного обороту до фонду універсального обслуговування також не раз пропонував "Ростелеком".



Тоді йшлося про трафік Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, уточнює "Комерсант".

«Але сьогодні ідея виглядає не такою актуальною, оскільки міжнародні інтернет-компанії йдуть з росії», — відзначило джерело газети в одному з великих операторів.

Голова Інституту досліджень інтернету Карен Казарян засумнівався, що уряд, якому не вистачає ресурсів для підготовки нормативної бази для вже схвалених заходів підтримки, зможе реалізувати таку ініціативу. Він також вважав її надлишковою на тлі відходу значної частини стрімінгових сервісів із росії. На думку Казаряна, якщо такий платіж запровадять, «громадяни залишаться і без сервісів Google, які поки що доступні в країні».