Мінчанин отримав 10 років колонії за підпал танка

Білоруський суд засудив 26-річного чоловіка до 10 років колонії, звинувативши його в підпалі танка, шляхом кидка "коктейлю Молотова".
Його дії кваліфіковані як акт тероризму, повідомила Генпрокуратура країни у вівторок, 27 липня.
Відзначається, що з урахуванням позиції державного обвинувача і поданих ним доказів суд Фрунзенського району Мінська визнав чоловіка винним.
У прокуратурі також зазначили, що в результаті дій обвинуваченого "виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень та настання інших тяжких наслідків".
При цьому наголошується, що вирок законної сили поки не набрав. Він може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.
За даними правозахисного центру Вясна, відео палаючого танка з'явилося в Інтернеті 1 лютого в телеграм-каналі "Баста!". Державні ЗМІ називали новину про підпал фейком, а в Міноборони стверджували, що техніка не пошкоджена. Водій цього танка Євген Коновалов в сюжеті державного телеканалу СТВ від 3 лютого говорив: "При розвантаженні завів танк, зовні його оглянув, ніяких пошкоджень не було, ніяких слідів підпалу не було".
В організації підкреслили, що майже всі звинувачення будувалися на підставі опублікованого відео про "підпал". Незважаючи на заяви по ТБ, звинувачення порахувало, що Михайлов дійсно підпалив танк, причому зробив це "навмисне" з метою "перешкоджання політичній діяльності, залякування населення та дестабілізації громадського порядку". Слідство стверджує, що в результаті його дій нібито "виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень або настання інших тяжких наслідків".
В організації підкреслили, що майже всі звинувачення будувалися на підставі опублікованого відео про "підпал". Незважаючи на заяви по ТБ, звинувачення порахувало, що Михайлов дійсно підпалив танк, причому зробив це "навмисне" з метою "перешкоджання політичній діяльності, залякування населення та дестабілізації громадського порядку". Слідство стверджує, що в результаті його дій нібито "виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень або настання інших тяжких наслідків".
Михайлов визнав провину частково: він не заперечував, що скоїв підпал танка, але не погодився з кваліфікацією своєї дії як тероризму і тим, що це було зроблено з політичних мотивів.
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