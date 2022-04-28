Мінчанин отримав 10 років колонії за підпал танка

21:53 27 липня Київ, Україна

Білоруський суд засудив 26-річного чоловіка до 10 років колонії, звинувативши його в підпалі танка, шляхом кидка "коктейлю Молотова".

Його дії кваліфіковані як акт тероризму, повідомила Генпрокуратура країни у вівторок, 27 липня.

"Прокуратура Фрунзенського району Мінська підтримала державне обвинувачення у кримінальній справі стосовно 26-річного жителя столиці Єгора Михайлова, якому інкриміновано вчинення акту тероризму. За матеріалами кримінальної справи, Михайлов в ніч з 30 на 31 січня 2021 року здійснив акт тероризму шляхом підпалу військової техніки - танка Т-72. Згодом він поширив в мережі Інтернет відеозапис з фрагментом злочину", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з урахуванням позиції державного обвинувача і поданих ним доказів суд Фрунзенського району Мінська визнав чоловіка винним.



У прокуратурі також зазначили, що в результаті дій обвинуваченого "виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень та настання інших тяжких наслідків".

"Метою злочину був вплив на прийняття рішень органами влади, залякування населення, а також дестабілізація громадського порядку", - зазначено в повідомленні.

При цьому наголошується, що вирок законної сили поки не набрав. Він може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

За даними правозахисного центру Вясна, відео палаючого танка з'явилося в Інтернеті 1 лютого в телеграм-каналі "Баста!". Державні ЗМІ називали новину про підпал фейком, а в Міноборони стверджували, що техніка не пошкоджена. Водій цього танка Євген Коновалов в сюжеті державного телеканалу СТВ від 3 лютого говорив: "При розвантаженні завів танк, зовні його оглянув, ніяких пошкоджень не було, ніяких слідів підпалу не було".



В організації підкреслили, що майже всі звинувачення будувалися на підставі опублікованого відео про "підпал". Незважаючи на заяви по ТБ, звинувачення порахувало, що Михайлов дійсно підпалив танк, причому зробив це "навмисне" з метою "перешкоджання політичній діяльності, залякування населення та дестабілізації громадського порядку". Слідство стверджує, що в результаті його дій нібито "виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень або настання інших тяжких наслідків".



Михайлов визнав провину частково: він не заперечував, що скоїв підпал танка, але не погодився з кваліфікацією своєї дії як тероризму і тим, що це було зроблено з політичних мотивів.