Мілош Земан: робити ворогів із колишніх друзів - це помилка

07:12 17 травень Київ, Україна

Мілош Земан переконаний, що варто приділити більш серйозну увагу "російській версії" причетності ГРУ РФ до вибухів на складах у Врбетіце, а поспішне включення Росією Чехії в список "недружніх країн" вважає помилковим.

Про це він заявив в інтерв'ю радіопрограмі Press klub на радіо Frekvence в неділю ввечері.



"З боку Росії це нерозумно - робити недругів з друзів. Тому що створювати ворогів з колишніх друзів - це помилка. Коли не може бути дружби, то нехай будуть принаймні коректні відносини... Російську ворожість вважаю шкідливою дурницею", - заявив Земан, коментуючи внесення російською стороною Чехії в список "недружніх країн".



Глава держави зазначив, що "на відміну від інших" не є прихильником тільки однієї версії слідства щодо вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. При цьому він вважає, що треба приділити серйозну увагу "російській версії" про можливу причетність ГРУ РФ до вибухів на складах. У той самий час Земан заявив, що до фірми IMEX, що зберігала зброю на складах, існує багато питань.



Нагадаємо, 14 травня Росія опублікувала список "недружніх країн". У нього потрапили тільки США і Чехія.